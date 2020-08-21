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影／佛教正德醫院工安意外 疑操作堆高機不當撞同事
台中市南屯區龍富十五路佛教正德醫院第二期工程大樓地下室工地，今天中午發生施工意外，58歲的洪姓工人遭升降堆高機輾過右小腿至膝蓋處，警消到場時，傷者已無呼吸心跳，經送往醫院急救中。警方初步查出疑另一工人操作升降堆高機不當撞到洪，全案由警繼續調查中。
台中市消防局今天中午11時35分據報，南屯區龍富十五路的佛教正德醫院有工安意外，立即出動南屯分隊警消，救護車前往搶救，南屯91到場後回報，洪姓工人於地下2樓施工時，遭升降堆高機輾過右小腿至膝蓋處，造成該處開放性骨折，91到場時，傷者已無呼吸心跳，給予處置後，送往林新醫院救治。
台中市警四分局初步查出，南屯區正德醫院第二期工程大樓地下室，發生工人操作機械工程車不當撞擊到另一工人案件，目前洪姓傷者（51年次）正於林新醫院急救中。
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