影片曝！台南大學生情侶機車追撞砂石車雙亡 駕駛疑肇逃

台一線台南市後壁區昨下午4點傳出死亡車禍，1輛砂石車在路口等綠燈時，後方機車直接撞上，19歲男騎士崑山科大學生當場死亡，後座中華醫專四年級19歲許姓女友ohca，無呼吸、心跳，送醫急救半小時仍告不治。警方晚上循線找到黃姓拖板司機，他供稱不知情，但警方今天根據民眾提供錄影帶，砂石車駕駛遭撞後往前開約30公尺又停路旁，且駕駛下車。將以肇事逃逸及過失傷害致死等罪移送臺南地檢署偵辦。

這起重大車禍撞擊力道相當大，警消到場時，黃姓男大生被夾在機車座上，頭顱破裂、身體彎曲，明顯死亡，後座許女則倒臥在地，同樣已無呼吸心跳，送醫後不治。警方初步撞擊瞬間已經傷勢很嚴重，送醫回天乏術。

警方追查肇事責任，找到了後方轎車行車紀錄器，畫面顯示，當時下著大雨狀況不佳，黃男、許女共乘一輛機車，原行駛在慢車道，不知為何突然偏離車道撞上前方等紅燈的砂石車車斗，機車幾乎解體零件散落一地，令人不忍卒賭。

警方昨晚7點多找到砂石車駕駛帶回派出所調查。45歲張姓司機（住白河區）供稱，當時下大雨，未察覺到車子有異狀，更不知道發生車禍，所以一綠燈就駕車離開，但警方根據其他民眾提供的錄影資料，勘驗後看到砂石車曾經緩慢往前開了約30公尺，駕駛也曾經下車，是否涉及肇逃，將把事證交由檢方。