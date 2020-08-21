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半套店被抄還繼續營業 八大女控官商勾結投書黃偉哲臉書
自稱從事八大行業17年的王姓女子投書台南市長黃偉哲臉書，北區有2間按摩店、spa店從事半套服務，迄今營業已有20、30年，王女指控這兩間店被抄過還是繼續營業，質疑背後股東和員警涉官商勾結，她籲請市長秉著清廉、掃除八大非法色情業為宗旨，別讓幾位老鼠屎壞了一鍋粥。台南市警局對此投書很重視，並已交督察室深入調查與了解。
台南市警五分局調查，美X華2016年起至今已取締5次，多次更名，現店名X露，另夢X spa前年取締1次，警方將持續針對轄內從事不法店家查緝取締。據指出，兩間店多次遭人檢舉，警方也多次到場查緝取締，甚至由檢察官親自到場指揮，業者更多次更名，規避市府主管機關查察。警方表示，將會同主管機關等擴大查緝取締。
王姓女子自稱，已從事八大已經17年了，從16歲就上台北上酒店，她看過太多太多派出所員警跟所長，直接到公司招待室泡茶拿規費。
她說，在美X華、模X兒兩個招牌的半套店做4、5年，當時所屬第五分局警車三不五時停在轉角飲料店旁我們老闆乾哥的私人招待室，她做那4、5年只有2、3次例行公事或臨檢。前年她在夢X spa做了年，也是有長官去該店消費。王女指控，這兩間店被抄過還是繼續營業，質疑官商勾結。
市長黃偉哲臉書小編馬上回覆「已轉達相關單位調查，謝謝來訊」。台南市警局強調，已交督察室深入調查與了解。
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