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警員攔改裝機車開單 車主自認合法遭刁難控警濫權

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

有網友中午在網路社團張貼一段錄影畫面，指前天18日朋友騎他改裝過的機車，在永康分局永康派出所轄區遭「編號 10116警員」刁難，並提出公路總局公文指控警員「濫權」。永康分局回應表示，車輛改裝是否已達違規程度，需要監理單位認定，但員警有權將改裝有違規之嫌車輛送交監理單位認定，網友在社團貼出員警畫面並指控濫權，一旦確認員警無濫權之實，分局支持員警提告。

貼文指稱，警員要求騎乘他機車的朋友靠邊停車，表明車頭上的「胎壓偵測器」有違法改裝，「擅自增減車身設備」違反道路交通管理處罰條例；不過他的朋友直接將車頭上的「胎壓偵測器」拔起，「發現無法刁偵測器後，轉為表示煞車拉桿有違規」。

網友指出，根據公路總局106年7月6日「開放機車相關設備變更」內有清楚明訂，煞車拉桿、胎壓偵測器「是明定可變更項目」，質疑「警員10116」依舊強調「你這個就是改裝，有問題可以去申訴」，投訴人稱當下已撥打110，與警政署投訴專線，並當場表明：「我都已經跟你確切的解釋，你又不聽，你這樣侵害人民權力，濫權執法」。還表示警員10116就轉而要辦我「毀謗」一直在那邊跳針說要我解釋「濫權」的意思，「卻重頭到尾都不讓我解釋」，他們要求填寫「異議單」，到場所有警察無人攜帶異議單。

警方表示，公路總局106年研商「開放機車相關設備變更」會議紀錄，有些係屬可變更項目改裝且無須納入檢驗項目，但應符合道路交通安全規則第38條及第88條、有針對不同車型多項尺寸與改裝程度及騎乘規定，並非毫無限制，這輛機車有無違規將由監理單位裁處。

警方下午發出「攔查舉發疑似有改裝車輛一事說明」，表示對於當事人所述此案，將函詢主管機關查明，倘確非屬改裝情事，將主動撤銷此舉發通知單，以維當事人權益。

永康分局表示，王姓警員18日晚間6點左右巡邏途經永康區正強街，見重機車疑有改裝，請駕駛人停車受檢，稽查後發現該車煞車拉桿有變更，認有影響行車安全，依法取締告發；駕駛人不服，通知車主到場提出質疑，「員警有告知其可依程序進行申訴，以保障權益，員警係依道路交通管理處罰條例告發，依法執行，無濫權之事實，改裝車輛影響車輛行車安全甚鉅，警察機關對於此類違規行為秉持嚴正執法，以維道路安全」。

網友指出，「10116警員(影片中未戴口罩者) 堅持要將我與另一員帶回所內(法辦？)」，後續派出所長在現場與我兩協調，表示他們申訴後即可撤銷，後續與友人將追究警員執法不當之行為，繼續追究」。他們也質疑警方「取締違規如果這麼用心，台南交通早翻轉」。

網友質問「警員10116，你的法律跟誰學的，一個合法改裝的拉桿，硬要開單，現場十位警員包圍民眾，要求翻閱民眾的手機(非法搜索)，還語帶恐嚇不給看要法辦，要扣留手機？永康分局先是謊報勤物卻不到場，現在又值勤不帶異議單，濫權執法，非法搜索，轄區派出所會不會越來越誇張了？

網友事先將內容貼到臉書社團，並轉貼到台南市長黃偉哲、NPA 署長室、臺南市政府警察局、臺南市政府警察局交通警察大隊、永康分局、永康派出所等單位官方臉書。

警員攔改裝機車開單，車主認為合法遭刁難控警濫權。圖／取自臉書社團翻轉大台南交通違規
警員攔改裝機車開單，車主認為合法遭刁難控警濫權。圖／取自臉書社團翻轉大台南交通違規
警員攔改裝機車開單，車主認為合法遭刁難貼網控警濫權。圖／取自臉書社團翻轉大台南交通違規
警員攔改裝機車開單，車主認為合法遭刁難貼網控警濫權。圖／取自臉書社團翻轉大台南交通違規

濫權 警察 罰單

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