男子強迫多名男童幫自己手淫 還撫摸對方生殖器
嘉義縣鄭姓男子日前帶1名10歲男童，到水上鄉某防空洞內，先脫褲子露出生殖器，再強拉男童的手幫他手淫，男童事後告訴老師，校方報警後調查才發現，鄭男自6年前開始，陸續對至少4名男童作撫摸生殖器等猥䙝行為，檢方偵訊後依涉犯妨害性自主罪提起公訴。
34歲鄭姓男子平日在工廠工作，今年3月25日下午，他見10歲小男童獨自騎腳踏車，以陪騎腳踏車名義，將男童帶往水上鄉三界埔某防空洞，強拉男童撫摸自己生殖器、幫他手淫，男童嚇壞了，事後回學校告訴老師，學校立刻報警，同時在校內宣導正確性觀念，詢問後才發現還有多名學童受害。
檢警調查發現，鄭男早在6年前，就曾將某一年級學童，帶到附近破舊房子內撫摸男童生殖器，再拉男童的手幫他手淫；同年丶隔年暑假期間，鄭又對至少2名不同男童，做猥褻、撫摸生殖器行為。
前年1、2月放寒假期間，鄭還將一名小學四年級男童帶回自家浴室，強拉男童摸他的生殖器，該年10月又強行對另一名小學五年級男童，從後方擁抱、撫摸男童生殖器。
全案經檢警調查，至少有4名未滿14歲受害男童，男童父母也對鄭男提告，鄭男偵訊過程坦承犯行，並與部分男童家長調解，但檢察官認定鄭男涉嫌對未滿14歲男童，做加重強制猥褻罪，依法提起公訴。
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