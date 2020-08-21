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苗栗頭份市住宅大樓火警 救出5人2人送醫
苗栗縣頭份市華夏路一處住宅大樓今天凌晨近1點時發生火警，消防人員趕抵時，4樓已竄出火舌，冒出大量濃煙，搶救人員立即佈水線搶救，並組成搜救小組逐層搜索，共救出住戶5人，其中2人出現嗆傷及部燒傷，就近送往臨近責任醫院治療，這場大樓火警在凌晨1點36分撲滅，起火原因有待火場鑑定調查。
苗栗縣消防局指出，消防局第三大隊頭份分隊今天凌晨零點55分接獲指揮中心派遣，頭份市華夏路一處集合住宅發生火警，消防局同步派遣造橋、竹南消聚分隊前往支援，共出動各式消防車12輛、消防人員26名前往搶救。
頭份救災車輛抵達現場時，發現4樓已竄出火舌，且至少有3人受困，搶救人員立即佈水線進入搶救，另外組成搜救小組逐層搜索，共救出住戶5人，其中一人為視障婦人，另外42歲張姓住戶及黃姓住戶分別受到手部燒燙傷、嗆傷送醫。
苗栗縣消防局第三大隊提醒民眾，火災發生時應謹記「小火快逃、大火關門」，如果打開門發現門外或是向下樓梯間充滿濃煙高熱，此刻絕對不要逃生，應退回門內並完成關門動作，可暫時阻擋濃煙，爭取逃生時間並等待消防隊救援。
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