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影／瘖啞國中生社頂公園走失 他摸黑朝燈光走7公里脫困

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

桃園市一對夫妻昨天下午與兒女到墾丁社頂公園旅遊，就讀國中的兒子在步道岔路走失，家長下午4時報案，因走失的少年瘖啞，隨身攜帶的手機又無SIM卡，增加搜尋難度；所幸晚上9時許，有人發現他出現在距走失地點約7公里遠的滿州鄉港口村佳鵝道路，全身被雨淋濕，父母前往帶回，得知他入夜後冒雨循著燈光方向走到佳鵝公路，結束5小時的山中驚魂記。

恆春警分局墾丁派出所昨天下午4時多接獲報案，桃園市一對夫妻帶著兒女今下午2時許到墾丁社頂公園，就讀國中的兒子，走得較前面，在岔路時不見人影，媽媽以後兒子會自己折返，和小女兒留在原地等，爸爸往另個方向尋找，但等了2小時後仍不見失蹤的兒子，急向警方報案，警方獲報後通知消防局出動人力在公園步道來回搜尋。

警消得知走失的少年瘖啞，隨身攜帶的手機又無SIM卡，入夜後山中一片漆黑，增加搜尋難度；到了晚上9時傳回好消息，恆春分局滿州分駐所警潘誌鎔、馬廣庭接獲義警通報，港口村佳鵝公路上有名男孩獨自走在路上感覺像是迷路，員警到場證實為失蹤男孩，因男孩長時間冒雨行走，身體虛弱，先其帶返所休息並給予茶水、便當果腹，家長到派出所帶回時情緒激動，頻頻向警消人員致謝。

在墾丁社頂公園走失的國中生，入夜後冒雨循著燈光方向走到距失蹤地7公里遠的佳鵝公路，員警將他帶回派出所，買便當讓他充飢。記者潘欣中／翻攝
在墾丁社頂公園走失的國中生，入夜後冒雨循著燈光方向走到距失蹤地7公里遠的佳鵝公路，員警將他帶回派出所，買便當讓他充飢。記者潘欣中／翻攝

墾丁 失蹤

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