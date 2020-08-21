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高雄健身房會員屢遭竊 警方記紙鈔揪竊嫌
高雄市某連鎖健身中心1個多月連發生竊案，會員放置物櫃的財物遭竊，警方過濾每次案發，也是會員的張姓男子都曾去健身，後來出絕招，記下紙鈔號碼，果然這張鈔票後來在張的口袋找到，令張百口莫辯，說出報復性偷竊。
據了解，在速食店工作的張姓男子（22歲）自7月連續在高雄市三民區某健身中心，至少5次涉嫌偷其他會員放在更衣室置物櫃的財物，得手約2萬元，遭竊會員報警，也有其他會員向健身中心反映失竊，許多人因遭竊金錢不多，並未報案。
高雄市警三民一分局追查，曾有會員發現張姓男子在更衣室翻櫃，但是，健身中心因保護會員隱私，沒在更衣室設監視器，無證據證實張涉案。警方過濾會員失竊日，張姓男子卻都曾進出健身中心。
8月15日張姓男子再度到健身中心，警方獲悉，趕去健身中心，暗地將1個零錢包擺進1個未上鎖的置物櫃，裡面除了10元、50元零錢，還有1張500元紙鈔，員警先記下紙鈔號碼，就在張後來準備要離開健身中心前，員警發現零錢包現金不見，立刻攔下他的去路，請他協助調查。
員警說出紙鈔編號，請他也拿出口袋現金，果然就有這編號的500元紙鈔，張才說出涉案，稱他7月10日到健身中心運動後，回家途中買東西，發現皮包5000元不見，懷疑在健身中心失竊，才開始偷其他人的錢。全案依竊盜罪嫌移送法辦。
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