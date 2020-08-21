影／7旬阿公載家人墾丁遊 回程打瞌睡自撞翻車全送醫

住高雄市的71歲鄭姓男子前天上午載家人共5人到國立海生館玩，下午回程途中因精神和體力不濟，在台1線屏東枋寮鄉段與沿山路口自撞分隔島翻覆事故，車上5人全受傷均意識清楚，送往枋寮醫院救治，鄭姓駕駛的酒測值為0，他對自己疲勞駕駛造成家人受傷，自責不己。

警方調查，住高雄市鼓山區的71歲鄭姓男子前天上午開車載妻子、女兒、女婿和孫女到海生館玩，回程途中因精神和體力不濟，疑打瞌睡自撞省道台1線枋寮段的中央分隔島後翻覆；車上乘客都有綁安全袋，因巨大撞擊力的拉扯傷到肋骨，孫女還傷到臟器；開心載家人出遊卻因疲勞駕駛發生意外，鄭姓男子自責不己。