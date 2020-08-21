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宜蘭壯圍民宅火警 女子受困消防架梯救出

中央社 / 宜蘭21日電

宜蘭縣壯圍鄉永美路2段一戶民宅今天上午發生火警，現場竄出大量濃煙，一名女子受困2樓，消防員到場架設雙截梯救出女子，火勢於上午7時50分撲滅，所幸沒有人員受傷。

宜蘭縣消防上午7時21分獲報後，立刻出動壯圍、宜蘭、礁溪及特種分隊前往搶救，警消抵達發現為3層建築物，2樓冒出黑煙，一名女子受困2樓，消防員立刻架設雙截梯入內救援，上午7時27分順利救出女子，所幸沒有受傷，不需送醫。

消防局表示，火勢在上午7時48分受到控制，上午7時50分撲滅。至於起火原因，仍有待相關單位調查後才能釐清。

火災

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