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2月嬰溢奶窒息亡 奶奶回房驚：孫女鼻孔流奶汁、唇發紫
高雄市蔡姓婦人幫兒媳照顧2個多月大的小孫女，一如往常餵奶，拍了幾下嗝後，就將女嬰放回嬰兒床，暫時離開房間1小時。女嬰陷入熟睡，卻突然溢奶窒息；蔡婦再回房間時，驚見小孫女鼻孔流出奶汁、嘴唇發紫，嚇得趕快送醫急救，可惜為時已晚。蔡婦涉嫌過失致死，但高雄地檢署考量，女嬰父母不願追究，處分緩起訴。
蔡婦平日白天幫忙照顧小孫女，今年2月25日中午11點30分左右，餵孫女喝奶，拍嗝後就將孫女放在嬰兒床躺臥，自己暫時離房下樓。沒想到，女嬰躺臥睡覺時溢奶，因沒有旁人能及時處理，奶汁被吸入氣管肺泡阻塞後窒息。蔡婦中午12點40分左右回房，發現小孫女嗆奶窒息，狀況不太對勁。
蔡婦緊急將小孫女送醫急救，但回天乏術；小女嬰因嗆奶併肺泡內水腫，宣告不治死亡。檢方相驗後介入偵辦，認定蔡婦餵完奶後，疏於預防女嬰溢奶，僅拍打背部數次就將女嬰放回嬰兒床躺臥，也沒注意躺臥後狀態，造成嗆奶意外，有明顯過失。
檢方認定，蔡婦過失行為與女嬰死亡結果有直接因果關係，涉嫌過失致死罪。蔡姓婦人因一時疏忽，痛失孫女，悲慟萬分；高雄地檢署考量蔡深感悔悟、日後應有所警惕，且兒、媳不願追究提告，處分緩起訴1年，並命蔡寫悔過書。
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