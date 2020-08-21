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史上最快偵破機車竊案 警抵現場：20公尺外那輛？
台中市民朱姓少婦日前至台中轉運站，欲騎機車返家時，在停車處周遭遍尋不著機車，心急如焚的她向警方報案機車失竊，員警獲報後立即趕往現場與報案人會合，沒想到即將抵達之際，在距離報案人不到20公尺處，發現1輛顏色、車號都符合的重機車，員警還沒下車就找到機車，堪稱史上最快偵破的烏龍機車竊案。
台中市政府警察局第三分局東區分駐所員警，8月15日下午，獲報民眾機車於台中轉運站遭竊，員警立即向報案人確認疑似失竊的車牌、車種及顏色趕往現場，並請同事協助查詢機車是否被拖吊誤為失竊。
警員林家佑、尤建翔即將抵達，看見報案人朱姓少婦招手準備停車之際，先注意到路邊有一部廠牌、顏色都符合的機車，再仔細核對車號，發現與報案人所說的車號相符。
員警下車後，立即帶著報案人前往距離她不到20公尺的機車所在處確認，果然就是朱女本人的機車。朱女不好意思地向員警表示，早上帶小孩搭車，因趕時間就近停車，下午返家在平時停車處遍尋不著，因為還帶著小孩，越找越焦急，對於自己的冒失勞動警方，感到十分不好意思，感謝員警神準協尋，也表示下次不會再如此粗心大意了。
警方提醒，有時人的記憶並不可靠，外出時如車輛停放在不熟悉的路段，可能因巷弄多、周邊景色相似等原因而易忘記停放地點，此時可以記下附近清楚之地標或以手機拍照記錄停車位置協助記憶，並呼籲民眾養成鎖上龍頭並隨手取下鑰匙的習慣，避免遭有心人士覬覦。
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