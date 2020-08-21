影／拋錨車卡住警幫推車格 女駕駛：會不會收停車費？

陳姓女子的自小客車16日凌晨拋錨在路中，與路人推車，沒想到偏離失控，卡在貨車後車斗，員警協助推出，順利幫她解圍，並推進停車格內，待天亮後再尋車廠來處理以策安全，未料，陳女的車脫困後，竟向警詢問「停在停車格內隔天會不會收費？」令員警感到錯愕。

台中市警五分局文昌派出所員警，於8月16日凌晨巡邏經過大連路時遭陳女攔下，陳女告知警方她的車輛在崇德、大連路口時拋錨無法發動，心想先把車輛推到路邊停放，也有熱心的民眾幫忙推車，兩個人推著推著不小心把車輛推歪鏟進停在路旁的貨車車斗下，造成側邊板金被貨車後斗卡住無法分開，束手無策的兩個人正好看見巡邏車，趕緊將警方攔下求助。

警員陳宗麟、高羿凡聽後，先通知貨車車主，接著便加入推車行列，無奈車輛卡太緊，2名警力加上婦人使盡力氣依舊動也不動。警方呼叫其他2名巡邏警力前來支援，4名警力加上婦人的合作下，順利將2台車分離並推進停車格內，待天亮後再尋車廠來處理以策安全。

未料，陳女突然反問警方「停在停車格內隔天會不會收費？」她突來一問警方感到愕然，但還是向陳姓婦人說明夜間救援要付更多花費，推至停車格內等天亮再處理是安全合宜的做法，陳姓婦人才醒悟並感謝警方協助。