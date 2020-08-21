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火車聲救了山上迷路受困6小時老翁 救援人員循聲找到人
基隆市一名老翁上山迷路離奇失蹤，但他打電話求救時説，四周圍都是草叢，看不到路燈，只聽得到火車行駛過的聲音，警循聲在山區尋獲。
警方説，19日晚間8時許，一名男子慌張的跑進第一分局南榮路派出所，報稱接獲其剛看完病要去市區街上逛逛的老父來電，表示在山上迷路了，因雙腳無力跌倒在路旁，四周圍都是草叢，看不到路燈，只聽得到火車行駛過的聲音，家屬擔心其老父親年邁且身患有糖尿病史，如有受傷恐怕有生命危險，故至派出所請求協助。
南榮路派出所出動所有線上警力至三坑火車站一帶執行地毯式搜查，消防人員也到仔細找人，但無所獲。後經由手機衛星定位發現老翁最後基地台位置於龍安街318巷一帶，另，警方調閱監視器發現老翁於傍晚時分離開三坑火車站，即獨自步行向龍安街220巷山區走去。
南榮路派出所警員陳偉進雖已在晚上8時下班，仍熱心至龍安街220巷內山區道路找尋老翁，終於在昨天凌晨2時，在山區深處尋獲老翁，並將其護送下山由家屬帶返家中休息，無大礙，家屬感謝警方熱心及消防人員協助。
警方呼籲，家中有年邁長者外出時最好有人陪同在，減少意外狀況發生。
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