年輕媽媽與丈夫吵架帶年幼子女輕生 警消迅速救出3人

台中市南屯區1名年輕媽媽疑與丈夫吵架，昨天深夜在家中臥室疑要燒炭欲輕生，警義消出動消防車及救護車破門而入，發現年輕媽媽與一對年幼子女吸入性嗆傷，但意識清醒，經送林新醫院救治後，無生命危險，輕生動機由警方了解中。

台中市消防局表示，昨晚10時4分，接獲民眾報案指出南屯區五權西路某大樓住戶，疑有住戶夫妻吵架，年輕媽媽帶著年幼女兒及兒子，將3人反鎖在臥房內，家人十分擔心。

消防局出動2輛消防車、3輛救護車前往，警義消10時11分抵達大樓後，年輕媽媽仍不開房門，但門縫傳來燒炭的濃重味道，警義消見情況危急，立即破門而入，發現年輕媽媽及年幼子女意識尚清醒，但有吸入性嗆傷，馬上送醫院救治，經醫護人員醫療後，已無生命危險。

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