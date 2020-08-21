騎士車禍機車煞車手把插入小腿肚 消防員拆車連人帶手把送醫

機車手把插入李姓女子左小腿內側，消防員想辦法拆手把。記者卜敏正／翻攝 嘉義市李姓女子昨晚6時許，騎機車行經民族路與國華街口和汽車發生擦撞，李女摔車時被自己機車壓住，煞車手把刺進左小腿內，消防員先破壞車頭，再找機車行老闆協助拆卸分離煞車手把，連人帶手把送醫院急救，車禍肇事原因警員調查中。

嘉義基督教醫院表示，李女到院後立刻送開刀房，經手術後並會同整形外科急救處理，目前生命徵象穩定、住院治療中。

嘉義市政府消防局昨接獲民眾報案，民族路與國華街口，有車禍傷者被車壓住急需救援，第一分隊小隊長莊文政帶隊前往救援，到達現場發現為汽車與機車車禍，年約41歲李姓女機車騎士，被自己機車壓住動彈不得。

莊文政表示，疑撞擊力道太大，機車煞車手把不僅刺進左小腿，還拉扯出約10公分傷口，手把刺入小腿內約5公分丶卡住無法拔除，傷者生命徵象穩定，肢體多處擦傷，但左小腿被煞車手把插入刺傷無法拔除。