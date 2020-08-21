雲林土庫老鳳凰木倒地成「血滴子」壓傷1攤販幸無大礙

雲林縣土庫鎮土庫庄役場前一棵老鳳凰木昨天晚間8點多突然倒地，壓傷在一旁擺攤賣關東煮的業者，該名傷者經送醫治療後沒有生命危險。立委蘇治芬辦公室秘書謝夙秋第一時間在臉書發文，引起不少民眾關注，研判是這幾天下的午後雷陣雨所致。土庫清潔隊獲報後趕抵現場清理，並提醒路過民眾天雨路滑，行經時務必小心安全。

位在土庫鎮光明路、成功路口的建築物為土庫庄役場，戰後即是土庫鎮公所辦公室，後公所於2002年遷至中興路現址，該棟建築在2013年登錄為雲林縣歷史建築，並於2015年修復完工。

謝夙秋說，這棵老鳳凰木是土庫庒役場的指標樹，就在人行道旁，更是許多人從小到大、從早到晚的休閒空間，經常有人會到這坐著乘涼、閒聊、嘗小吃，假日更是舉辦活動的熱門場地，萬萬沒想到有天成了「血滴子」，讓許多人到現在仍驚魂未定。

據了解，廣場旁的鳳凰木接近百年歷史，民眾百思不解樹木為何莫名倒地，懷疑是樹根已被螞蟻或蛀蟲啃食掏空，加上最近下午突如其來的午後雷陣雨，研判是急降雨因素，使腐爛的樹根加上土石浸濕變得鬆軟，才會不支倒地。

據悉，傷者為30多歲陳姓攤商，被樹木傷到頭部出現撕裂傷，好在附近攤販及住戶發現，立即協助將他送醫，目前在虎尾若瑟醫院治療中。「好好的樹怎麼會突然倒地？」回憶事發當時，目擊民眾仍心有餘悸，「怵目驚心的一幕，真的把大家都嚇壞！」