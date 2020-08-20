調解室當談判桌？一言不合竟砸椅、翻桌 大鬧桃園地院

桃園鄧姓男子和另名李姓男子因傷害案件，今雙方早上到桃園地方法院調解，未料最後調解委員算出賠償金時，鄧認為對方態度不好，李又嗆聲說「誰說要給你錢」，雙方直接在調解室內大打出手，友人更加入砸木椅、掀翻整張桌子，事後互控傷害，桃園地院也提告毀損、妨害公務。

據了解，李男（23歲）之前因糾紛打傷鄧男（34歲），案件經平鎮警方移送後，審理過程進入調解程序，但日前多次調解都沒有結果，兩方人火氣仍未消；今天早上10點再度調解時，李、鄧面對面坐在同一張桌子由1名律師擔任調解委員主持。

直到調解委員出示結算後的賠償金額，鄧認為李態度不佳，要求他依約賠償幾萬元金額，未料李情緒失控，怒嗆「誰說要給你錢！」還一度出手勒住鄧頸部，雙方發生激烈拉扯，一旁好幾名友人見狀更上前助陣，有人當場砸毀木椅，另一人則大力掀翻整張調解桌，過程全被調解室監視器拍下。

由於衝突來得太快，當時調解委員、現場志工趕緊躲在牆角閃避，慌亂中按了緊急鈴通知法警到場，後來轄區桃園分局也接獲通報，將雙方帶回派出所製作筆錄。

有法院目擊人員說，調解到一半一方先是叫囂，一群年輕人就衝進來大力掀翻桌子，嚇到根本不知如何反應，幾坪大的調解室被砸得天翻地覆，認為雙方火氣實在太大，就連在法院內都直接上演全武行，態度實在囂張。

由於桃園地院現僅有2間調解室，院方也在警方採證後隨即派員整理、修復，除了其中1張椅子明顯毀損，桌子則扶正加裝補強，暫時還堪用，不過連底下的緊急鈴也被扯斷，整體損失估計5000元。