台南後壁車禍2死 砂石車司機到案稱不知情

台一線台南市後壁區今下午4點傳出死亡車禍，1輛砂石車在路口等綠燈時，疑遭後方機車撞上，19歲男騎士崑山科大學生當場死亡，後載女子ohca，無呼吸、心跳，送醫急救仍告不治。砂石車案發後駛離，警方晚上循線找到砂石車司機，供稱不知情，持續偵辦中。

車禍地點在省道南下280公里台南後壁區上茄苳段一處路口，當時下大雨。警方初步調查，機車不明原因追撞前方等停紅燈的砂石車，因撞擊力大，機車幾乎全毀，機車騎士夾在機車座上，頭部撞及路面，已明顯斷氣身亡，後座女子則噴飛落地，生命垂危，送醫仍告不治。

案發後，白河警分局調閱路口監視器，循線在白河區河東里找到砂石車45歲張姓司機，張當時在家，獲悉後相當震驚，直說當時下大雨，並未感覺車子有異狀，更不知道與人發生車禍，警方懷疑可能當時下大雨視線差釀成這起悲劇，正持續釐清中。