台南後壁車禍1死1命危 警追查逃離的砂石車

台一線台南市後壁區今下午4點傳出死亡車禍，1輛砂石車在路口等綠燈時，疑遭後方機車撞上，男騎士當場死亡，後載女子到院前無呼吸、心跳，送醫急救生命垂危。砂石車案發後卻駛離，警方正追查釐清中。

台南市消防局今天下午4點1分接獲該起車禍救護案件，調派後壁、新營、白河分隊趕往救援。