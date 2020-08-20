快訊

【今日精摘】男弒母剁頭扔下樓改判無罪／台股大跳水跌416點

中職震撼彈！吳德威請辭味全龍領隊 任中傑暫代職務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南後壁車禍1死1命危 警追查逃離的砂石車

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台一線台南市後壁區今下午4點傳出死亡車禍，1輛砂石車在路口等綠燈時，疑遭後方機車撞上，男騎士當場死亡，後載女子到院前無呼吸、心跳，送醫急救生命垂危。砂石車案發後卻駛離，警方正追查釐清中。

台南市消防局今天下午4點1分接獲該起車禍救護案件，調派後壁、新營、白河分隊趕往救援。

車禍地點在省道南下280公里台南後壁區上茄苳段一處路口，當時下大雨。警方初步調查，機車不明原因追撞前方等停紅燈的砂石車，因撞擊力大，機車幾乎全毀，機車騎士夾在機車座上，頭部撞及路面，已明顯斷氣身亡，後座女子則噴飛落地，生命垂危，持續急救中，兩人都僅20多歲，警方從機車車籍查出，車輛來自宜蘭縣，詳細身分仍待確認中。

台南後壁下午傳出死亡車禍，警消到場協助，記者謝進盛／翻攝
台南後壁下午傳出死亡車禍，警消到場協助，記者謝進盛／翻攝
台南後壁下午傳出死亡車禍，警消到場協助。記者謝進盛／翻攝
台南後壁下午傳出死亡車禍，警消到場協助。記者謝進盛／翻攝

車禍 砂石

延伸閱讀

後壁稻田彩繪插秧 台南好米季10月初登場

大貨車追撞停等紅燈砂石車、貨櫃車 大貨車司機不治

台東機車騎士撞上砂石車衝入車底 受傷幸無生命危險

影／外國情侶中潭公路遭砂石車逼車驚魂 警方：全力偵辦

相關新聞

台東轆轆山屋3登山客傷病求助送醫 黑鷹直升機救援後送

台東縣轆轆山屋傳出1名男登山客疑心臟病發及2名女登山客疑膝蓋受傷，空中勤務總隊今天下午據報派遣黑鷹直升機救援，順利將3名...

台南後壁車禍1死1命危 警追查逃離的砂石車

台一線台南市後壁區今下午4點傳出死亡車禍，1輛砂石車在路口等綠燈時，疑遭後方機車撞上，男騎士當場死亡，後載女子到院前無呼...

排隊買口罩爆口角 男持鐵鍊傷人遭逮

29歲王姓男子今天上午在西門町一間藥妝店排隊買口罩時，因故與其他排隊民眾發生爭執，他涉拿出一副鐵鍊揮舞，打傷25歲涂姓男...

熱傷害致命？85歲翁倒臥田中 死因待調查

苗栗縣苑裡鎮85歲羅姓老翁今天上午被人發現倒臥在苑裡火車站後方的農田裡，消防局據報趕往救援， 發現老翁已無生命徵象，緊急...

台南市連兩天發生排煙管火災 可設自動滅火設備因應

台南市接連兩天發生排煙管或通風管起火的火災，昨天是安平燒烤店排抽煙管失火，今天是仁德安全帽工廠通風管起火。消防局今天說，...

影／醉婦感情糾葛想跳堤 師徒警聯手拉搶救性命

台中市汪姓婦人因感情因素，16日酒後跑到北屯區東山路、旱溪東路附近的堤防邊，正要一躍而下時，正巧被北屯所警員帶著實習生巡...

94歲退休警察中暑迷路 差66歲小學妹護送前輩平安回家

「阿伯！阿伯！你家住哪裏？」新北市淡水警分局警員賴秉臻，日前到捷運竹圍站協助失智迷途老人，赫然在老翁皮夾內找到「退休警察...

竹縣5歲特教生情緒失控師壓制 教育處：未涉及不當管教

新竹縣一名5歲特教生，去年12月因和同學搶玩具，因情緒失控，遭幼兒園江姓主任以壓制在地的方式制止，家長發現男童身上有傷，...

半夜帶燈採收龍眼 五旬男子賊星該敗被警逮

彰化縣正值龍眼盛產期，主要產地的社頭鄉50多歲趙姓男子日前深夜潛入龍眼果園，剪下約30台斤龍眼放上車，被田中警分局朝興派...

影／台南市仁德安全帽工廠失火 起火點在一樓通風管

台南市仁德區中山路一家安全帽工廠，今天上午發生火災，工廠一、二樓鐵皮屋冒出大量濃煙，大批消防人員到場滅火，火勢在45分鐘...

IKEA家具以86折員工價線上代購？議員爆：新興詐騙手法

網路代購越來越夯，隱藏詐騙風險。台北市議員鍾沛君接獲陳情，不少民眾在PTT代購版誤信IKEA家具可以八六折員工價線上代購...

差點就上當！斗六慈濟院長簡瑞騰遭冒用肖像賣藥膏

「差點就上當！」近日網路上出現一頁式網站，有民眾點進去發現一張斗大的斗六慈濟醫院院長簡瑞騰照片，底下更明目張膽販賣治療筋...

熱門新聞

影／剁下媽媽頭顱往12樓下丟 37刀弒母無罪還責付桃衛生局

影／疑與妻口角…轎車載一家四口失控撞超市 釀妻死二幼兒輕重傷

西門町隨機揮刀傷人案 犯嫌爬出14樓窗外與警僵持中

工運大老強咬女秘書乳頭性侵 怪「妳太漂亮」判3年2月

花蓮男疑追女不成怒開霰彈槍 花防部軍人受槍傷送醫急救

抓到「自己人」！高雄警務員露營區偷拍女子洗澡遭逮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。