三鶯大橋曳引車切換車道撞死騎士 依規定不得開慢車道
新北市三鶯大橋今中午12點15分，發生一起曳引車變換車道，碰撞到右側機車導致的死亡車禍。55歲張姓男子駕駛曳引車，沿三鶯大橋往三峽方向直行，要由內側車道變換到外側車道，因不明原因與右側同方向的26歲邱姓男騎士碰撞，邱男經送醫仍不治。
目前三鶯大橋正進行改建工程，鶯歌往三峽方向是利用新蓋好、未來預計作為慢車及行人的2線車道作為車道，車道臨時使用，較以往窄。內車道為快車道，外側為慢車道，依規定大車不得駕駛慢車道，曳引車切到外側即為違規，警方將依過失致死罪嫌移送張男，邱男有待檢察官相驗。
警方酒測張男，酒測值為0.05MG/L，有酒精殘留，不過未達0.15MG/L超標。邱男委由醫院抽血檢驗，但血液量不足抽驗。三峽警方將調閱周遭路口監視畫面，釐清事故原因及責任。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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