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排隊買口罩爆口角 男持鐵鍊傷人遭逮

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

29歲王姓男子今天上午在西門町一間藥妝店排隊買口罩時，因故與其他排隊民眾發生爭執，他涉拿出一副鐵鍊揮舞，打傷25歲涂姓男子，並拿樟腦油噴灑其臉部，隨後被眾人壓制在地，警方到場將其逮捕，依傷害罪嫌送辦。

據了解，該店家發放號碼牌供民眾排隊購買口罩，今早有部分民眾持自製號碼牌到場排隊，王男也用自製號碼牌進行排隊，因店家不認自製號碼牌，王男又被其他人質疑「重複拿取號碼牌」，與現場民眾發生口角。

過程中，王男從隨身包包內拿出一副鐵鏈朝涂男揮舞，導致其臉部受傷，還拿出一瓶樟腦油朝涂男臉部噴灑，隨後逃離現場。

轄區西門町派出所獲報後派員趕往，王男原已逃離現場，但又被民眾追上壓制在地，警方將王男逮捕帶回偵詢送辦。

警方將王男逮捕並帶回偵詢，詢後將依傷害罪嫌送辦。記者李隆揆／翻攝
警方將王男逮捕並帶回偵詢，詢後將依傷害罪嫌送辦。記者李隆揆／翻攝

西門町 口罩 傷害罪

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