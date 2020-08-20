快訊

無症狀採檢爭議 賴清德引用和平醫院事件暗嗆彰化縣

男持刀傷人後躲14樓外牆 警溫情喊話將其逮捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南市連兩天發生排煙管火災 可設自動滅火設備因應

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

台南市接連兩天發生排煙管或通風管起火的火災，昨天是安平燒烤店排抽煙管失火，今天是仁德安全帽工廠通風管起火。消防局今天說，排油煙管或通風管多為密閉式，一旦發生火災，不易有效進行初期滅火，營業場所可於排油煙管及通風管，設置簡易自動滅火設備，一旦火災發生時，感知偵測啟動滅火，可以防止火勢擴大延燒，

安平區永華路二段1家燒烤店火警，昨天下午1點起火處為燒烤店廚房，意外發生時現場員工立即疏散店內顧客，並先行使用滅火器滅火，幸未造成重大損失。消防局調查，排油煙管內部堆積油垢，造成烹調時排油煙管內部油垢起火燃燒。

消防局呼籲營業場所排油煙風管應定期清潔，並持續加強員工教育訓練，以防止災害發生及減少財物損失。

台南市長黃偉哲表示，居家或營業場所的排油煙機或排油煙管於長時間使用後，應定期清潔，如無定期作內部清潔，易堆積油垢，長時間所堆積出油垢，於烹飪遇熱時就容易引起火災，無論居家或營業場所排油煙機或排油煙管皆應定期內部清潔並加以保養維護。

消防局說，建議排煙油垢超過0.2毫米，應立即清理，因排油煙管多為密閉式，不易量測，建議營業場所排油煙機每天平均運轉2至6小時，應每年定期作內部清潔及保養維護；排油煙機每天平均運轉6至12小時，應每半年定期作內部清潔及保養維護；如每天平均運轉在13小時以上，建議應每3個月定期作內部清潔及保養維護。

台南仁德安全帽工廠，今天發生通風管著火。記者黃宣翰／翻攝
台南仁德安全帽工廠，今天發生通風管著火。記者黃宣翰／翻攝
台南市安平燒烤店昨天發生排煙管失火，現場煙霧瀰漫。記者黃宣翰／攝影
台南市安平燒烤店昨天發生排煙管失火，現場煙霧瀰漫。記者黃宣翰／攝影

火災 黃偉哲

延伸閱讀

影／台南市仁德安全帽工廠失火 起火點在一樓通風管

花蓮火災件數增加近3成 這因素肇禍最多

影／劍龍稜五五峰走7小時虛脫無力 消防人員救男下山

200住警器限時限量贈送 民眾排隊長達30公尺瞬間搶光

相關新聞

熱傷害致命？85歲翁倒臥田中 死因待調查

苗栗縣苑裡鎮85歲羅姓老翁今天上午被人發現倒臥在苑裡火車站後方的農田裡，消防局據報趕往救援， 發現老翁已無生命徵象，緊急...

台南市連兩天發生排煙管火災 可設自動滅火設備因應

台南市接連兩天發生排煙管或通風管起火的火災，昨天是安平燒烤店排抽煙管失火，今天是仁德安全帽工廠通風管起火。消防局今天說，...

影／醉婦感情糾葛想跳堤 師徒警聯手拉搶救性命

台中市汪姓婦人因感情因素，16日酒後跑到北屯區東山路、旱溪東路附近的堤防邊，正要一躍而下時，正巧被北屯所警員帶著實習生巡...

94歲退休警察中暑迷路 差66歲小學妹護送前輩平安回家

「阿伯！阿伯！你家住哪裏？」新北市淡水警分局警員賴秉臻，日前到捷運竹圍站協助失智迷途老人，赫然在老翁皮夾內找到「退休警察...

竹縣5歲特教生情緒失控師壓制 教育處：未涉及不當管教

新竹縣一名5歲特教生，去年12月因和同學搶玩具，因情緒失控，遭幼兒園江姓主任以壓制在地的方式制止，家長發現男童身上有傷，...

半夜帶燈採收龍眼 五旬男子賊星該敗被警逮

彰化縣正值龍眼盛產期，主要產地的社頭鄉50多歲趙姓男子日前深夜潛入龍眼果園，剪下約30台斤龍眼放上車，被田中警分局朝興派...

影／台南市仁德安全帽工廠失火 起火點在一樓通風管

台南市仁德區中山路一家安全帽工廠，今天上午發生火災，工廠一、二樓鐵皮屋冒出大量濃煙，大批消防人員到場滅火，火勢在45分鐘...

IKEA家具以86折員工價線上代購？議員爆：新興詐騙手法

網路代購越來越夯，隱藏詐騙風險。台北市議員鍾沛君接獲陳情，不少民眾在PTT代購版誤信IKEA家具可以八六折員工價線上代購...

差點就上當！斗六慈濟院長簡瑞騰遭冒用肖像賣藥膏

「差點就上當！」近日網路上出現一頁式網站，有民眾點進去發現一張斗大的斗六慈濟醫院院長簡瑞騰照片，底下更明目張膽販賣治療筋...

桃園北橫落石撞破汽車油箱 警方交管護行車和施工安全

桃園市復興區臺7線後山段因為落石，工務段連日清理施工，一輛汽車昨天深夜11點多疑夜間視線不良，下午行經42.5公里往榮華...

影／台中中醫診所病患鉛中毒案 超標受害者新增1人

台中中醫診所病患鉛中毒風暴，受害者再添一人。台中市衛生局今天說，盛唐、九褔中醫診所病患血中鉛含量超標再添1人。截至昨天為...

影／人工造浪池傳多起性騷後 麗寶成立水中糾察隊防護

暑假到麗寶馬拉灣人工造浪池戲水人潮多，最近傳出多起造浪池內女子被性騷擾情形後，業者今天組成水中糾察隊，由救生員、保全和便...

熱門新聞

剁下媽媽頭顱往12樓下丟 37刀弒母無罪還責付桃衛生局

槽車擦撞幼童雙載單車 2歲弟捲車底慘死9歲哥哥受傷

板橋工地連續壁破洞掏空路基 殃及社區垃圾儲藏室倒塌

疑與妻口角…轎車載一家四口失控撞超市 釀妻死二幼兒輕重傷

工運大老強咬女秘書乳頭性侵 怪「妳太漂亮」判3年2月

花蓮男疑追女不成怒開霰彈槍 花防部軍人受槍傷送醫急救

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。