台南市連兩天發生排煙管火災 可設自動滅火設備因應

台南市接連兩天發生排煙管或通風管起火的火災，昨天是安平燒烤店排抽煙管失火，今天是仁德安全帽工廠通風管起火。消防局今天說，排油煙管或通風管多為密閉式，一旦發生火災，不易有效進行初期滅火，營業場所可於排油煙管及通風管，設置簡易自動滅火設備，一旦火災發生時，感知偵測啟動滅火，可以防止火勢擴大延燒，

安平區永華路二段1家燒烤店火警，昨天下午1點起火處為燒烤店廚房，意外發生時現場員工立即疏散店內顧客，並先行使用滅火器滅火，幸未造成重大損失。消防局調查，排油煙管內部堆積油垢，造成烹調時排油煙管內部油垢起火燃燒。

消防局呼籲營業場所排油煙風管應定期清潔，並持續加強員工教育訓練，以防止災害發生及減少財物損失。

台南市長黃偉哲表示，居家或營業場所的排油煙機或排油煙管於長時間使用後，應定期清潔，如無定期作內部清潔，易堆積油垢，長時間所堆積出油垢，於烹飪遇熱時就容易引起火災，無論居家或營業場所排油煙機或排油煙管皆應定期內部清潔並加以保養維護。