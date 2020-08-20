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影／醉婦感情糾葛想跳堤 師徒警聯手拉搶救性命

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市汪姓婦人因感情因素，16日酒後跑到北屯區東山路、旱溪東路附近的堤防邊，正要一躍而下時，正巧被北屯所警員帶著實習生巡邏時發現，聯手拉住汪婦，才沒有發生意外，在警方不斷規勸下，汪婦才願意離開堤防，前往醫院治療，警方隨後也通知汪婦女兒到醫院。第五警分局呼籲，市民遇到問題要勇於求助，不要做出讓自己與家人難過、後悔的舉動。

台中市第五警分局北屯派出所警員洪冠偉、蘇振榮、實習生蔡明恩16日零時許巡邏時獲報，汪姓婦人（53歲）在北屯區東山路、旱溪東路口行為可疑，需警方協助。

警方趕往現場，報案的市民協助引導到汪婦所在處，警方見汪婦獨自一人在堤防搖搖晃晃、神智不清，警員一個箭步衝上前拉住汪婦手臂，避免汪婦滑落堤防，實習生也緊緊捉住汪婦另一隻手臂，以防汪婦掙扎受傷，汪婦情緒激動且滿身酒氣，頻頻啜泣且情緒相當不穩定。

警員在場以同理心安撫汪婦情緒，請她先上來一起聊聊，熱心民眾也在現場幫忙勸說，終於汪婦心情恢復平靜，才透露自己是因感情問題飲酒消愁，在警員、熱心民眾苦口婆心勸說下，汪婦終於願意從堤防上來，合力將汪婦從堤防內抬起拉到人行道。

汪婦在攀爬時膝蓋擦傷，因汪婦堅持不願就醫，警方深怕離開後，汪婦再度跑到河堤發生意外，便說服汪婦與119救護人員前往醫院處理傷口避免感染，另趕緊通知汪婦女兒前往醫院，汪婦女兒抵達醫院時頻頻感謝員警的幫忙找到母親，避免可能的意外發生，危機在警消人員機警處理下順利解除。

第五警分局長郭士傑呼籲，如遇有不如意的情事，應尋求社會各項求助資源，或是向親友家人抒發，而警方對於執勤過程中遇有需要關懷的民眾，我們也將積極透過通報管道來協助。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台中市汪姓婦人16日凌晨喝醉酒，在北屯區東山路、旱溪東路意圖尋短，警方在熱心民眾的協助下，讓汪婦就醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市汪姓婦人16日凌晨喝醉酒，在北屯區東山路、旱溪東路意圖尋短，警方在熱心民眾的協助下，讓汪婦就醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市汪姓婦人16日凌晨喝醉酒，在北屯區東山路、旱溪東路意圖尋短，警方在熱心民眾的協助下，讓汪婦就醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市汪姓婦人16日凌晨喝醉酒，在北屯區東山路、旱溪東路意圖尋短，警方在熱心民眾的協助下，讓汪婦就醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市汪姓婦人16日凌晨喝醉酒，在北屯區東山路、旱溪東路意圖尋短，警方在熱心民眾的協助下，讓汪婦就醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市汪姓婦人16日凌晨喝醉酒，在北屯區東山路、旱溪東路意圖尋短，警方在熱心民眾的協助下，讓汪婦就醫。記者陳宏睿／翻攝

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