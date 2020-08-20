94歲退休警察中暑迷路 差66歲小學妹護送前輩平安回家

「阿伯！阿伯！你家住哪裏？」新北市淡水警分局警員賴秉臻，日前到捷運竹圍站協助失智迷途老人，赫然在老翁皮夾內找到「退休警察服務證」，發現他高齡94歲，兩人年紀相差66歲，一時間不知該叫：「學長」？還是該怎麼稱呼這位「阿祖」級、名符其實的老前輩。

捷運站務人員是在14日下午，發現老翁獨自在站外豔陽下徘徊許久，報案向警方求助，警員賴秉臻到場詢問，但老翁被太陽曬得臉色慘白、口音很重聽不太懂，因為擔心他中暑，便先攙扶回竹圍派出所歇息。

後來從皮夾內的退休警察服務證得知劉姓老伯已經高齡94歲，是保一總隊退休小隊長，證件的有效期限標記著「一日警察，終身警察」，令派出所內數名年輕警員驚呼連連，不由得肅然起敬。

後來很快聯絡上家屬，原來劉姓老翁是四川人，早年在部隊裡擔任士官長，後隨國民政府撤退來台，由軍轉警職在保一總隊服務到退休。當天他和女兒一起出門買菜，卻在人潮中走散，因為年事已高、輕微失智，迷路走向附近的捷運站。