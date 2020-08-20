竹縣5歲特教生情緒失控師壓制 教育處：未涉及不當管教

新竹縣一名5歲特教生，去年12月因和同學搶玩具，因情緒失控，遭幼兒園江姓主任以壓制在地的方式制止，家長發現男童身上有傷，晚上睡覺也頻做惡夢，經醫師診斷疑似有創傷後症候群，憤而申訴及提告傷害，檢方處分不起訴；新竹縣政府教育處也表示，經外部調查後，江主任未涉及不當管教。

男童媽媽表示，去年12月19日她去接兒子下課時，主任告知因兒子與同學搶玩具，她以壓制方式處理，未料回家幫兒子洗澡時，發現身上有挫傷，晚上也做惡夢，必須由她抱著才能入眠，到幼兒園調閱監視器後，發現主任竟將兒子面朝下壓制在地，並反轉手臂至背後，以控制他行為，讓她看了心碎，質疑老師應有更妥善處置方式，而她8個月來尋求不同管道申訴，也是希望不要再有老師以此方式對待其他特殊生。

該主任也針對此事回應，當時男童與同學搶玩具，她起初先試圖勸說、安撫，也嘗試從後方環抱男童，但男童卻不斷掙扎、跑開，且過程中也踢到其他老師的頭，而當下不抱離男童到其他教室，則是因男童不斷咬人、吐口水、打人、踢人、尖叫，場面非常混亂，她沒有能力抱得住他，為了不讓男童傷到自己或旁邊其他小朋友，不得已才轉身將男童壓制在地，絕無傷害男童的想法，而與孩子事發前後，也一直互動良好。

教育處表示，事發後，幼兒園依規定聘請特教領域專家學者進行外部調查，調查結果為當時因男童已咬傷特教助理員，主任是為了穩定孩子情緒，也避免男童本身受傷，才採取壓制的方式，並無涉及不當管教。