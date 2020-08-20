婦人開車送孩子低血糖發作車停路上塞車 桃園警伸援手
桃園葉姓歲婦人今天上午開車行經平鎮區振興路，疑血糖過低導致全身無力、冷汗直流，不得已把車停在馬路中，一人走下車想到超商「補給」，尖峰時間造成大塞車，警方巡邏經過上前詢問，了解情況後立即幫忙疏導葉婦的車往路邊停，結束一場虛驚。
平鎮交通分隊分隊長曾國樑表示，葉姓婦人上午載小孩參加暑假活動，可能沒吃早餐血糖過低，上午約9點車開到一半，突然全身無力頭暈目眩，婦人趕緊拉手煞車停車，並想用僅存的力到附近超商買食品補充體力，但還是不敵血糖過低，整個人還沒到超商就癱軟地坐在騎樓。
交通分隊巡邏員警陳瀅亘、廖晉佑經過，發現一部車輛停在路中駕駛人卻不在車上，而且後座有一名男童，小朋友說不出所以然，員警附近來回察看，在騎樓下發現男童的母親，一問之下，才知道婦人低血糖發作，員警趕緊協助婦人食用含糖食品並幫忙把車停靠路邊，同時請消防局派救護隊員到場。
警方也通知婦人丈夫到場，男童知道媽媽不舒服擔心她的健康，情緒有些焦躁不安，員警見狀了解情況後，臨時充當保姆陪他聊天，還保證一定會照顧好媽媽，分散他難過緊張的心情，婦人的丈夫急忙趕來看見到妻子、小孩在員警、救護隊員協助下平安才放下心中大石，並向警方、救護隊員道謝。
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