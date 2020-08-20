影／台南市仁德安全帽工廠失火 起火點在一樓通風管

台南市仁德區中山路一家安全帽工廠，今天上午發生火災，工廠一、二樓鐵皮屋冒出大量濃煙，大批消防人員到場滅火，火勢在45分鐘後撲滅，消防人員初步研判是一樓烤漆工廠通風管起火，真正原因待火災調科人人員鑑定調查。

台南市消防局救災救護中心，今天上午10點47分接獲民眾報案，位於仁德區中山路安全帽工廠發生火災，據報2層鐵皮加蓋建物有濃煙冒出，出動第五大隊、歸仁中隊、仁德等6個分隊各式車輛14車30人到搶救。

消防人員說，工廠一、二樓鐵皮屋冒出大量濃煙，消防人員初步研判是一樓烤漆工廠通風管起火，真正原因待火災調科人人員鑑定調查。工廠人員說，火災發生後，火災警報器鈴聲大作，工廠工人和員工都及時逃出工廠，應該沒有人受傷。