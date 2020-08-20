IKEA家具以86折員工價線上代購？議員爆：新興詐騙手法

網路代購越來越夯，隱藏詐騙風險。台北市議員鍾沛君接獲陳情，不少民眾在PTT代購版誤信IKEA家具可以八六折員工價線上代購，匯款數萬元，如期收到訂購物件，卻在2個月後遭IKEA通知刷卡異常，要求歸還。警方研判是詐騙集團的新興手法，先在網路佯稱低價代購知名賣場商品，向被害人收款，利用人頭卡刷卡購物，現正追查偽卡源頭。

受害人朱太太說，今年5月她在PTT代購版，發現一個ID名為Yankeesucks的作者，貼文代買IKEA線上家具，全面員工價86折，須匯款或現金交易，她發現該ID被許多網友推文稱讚服務好，告知對方想購買的商品，收到對方刷卡後傳給她的訂購單，看到訂購成功，才把剩下的款項滙給對方。

朱太太說，3天後她收到物件，對方再還傳LINE給她，還說收到貨後別忘了上PTT幫忙推文，下次再買可打八四折

，但事隔二個月，上周她接到IKEA來電說刷卡的款項沒有通過，必須歸還貨品，她一度以為是詐騙電話，結果上PTT去看，發現已經找不到Yankeesucks，不少人發文被該ID詐騙。

鍾沛君質疑，5月16日IKEA通知訂購成功，但為何隔了2個月才發現刷卡出問題找上消費者，要求警方應加強查緝此一利用知名員購的新興詐騙手法。且根據PTT上留言，此案大量發生在5月，購買家具從2萬到8萬元不等，消費者8月陸續收到要求歸還貨品的通知，受害人已在LINE成立群組，已有30多人，被騙金額估計破百萬元。

對此，市刑大技正孫福佐指出，目前已經從刷卡追查金錢流向，代購最好還是從官方網站購買，比較保險。北市消保官宋福棟說，IEAK官網要求訂購人和刷卡人要同一人，但此案刷卡人和訂購人可能不一樣，IKEA 才會出貨沒收到款項，轉向消費者要求退回貨品，民眾有疑慮，可申請消費爭議。

IKEA透過公關表示，有心人士利用詐術蒙騙顧客，IKEA也同為受害者，呼籲消費者於正常管道選購IKEA商品，可親臨全台店點或於官網電子商務平台進行選購。IKEA員購僅為內部員工的福利、且有限額，結帳時需員工本人在場並出示員工證以供確認。