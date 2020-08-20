差點就上當！斗六慈濟院長簡瑞騰遭冒用肖像賣藥膏

「差點就上當！」近日網路上出現一頁式網站，有民眾點進去發現一張斗大的斗六慈濟醫院院長簡瑞騰照片，底下更明目張膽販賣治療筋骨的藥膏，院方今天澄清為不實廣告，已向衛生主管機關提出檢舉，呼籲民眾勿受騙購買，避免傷財又傷身。

擅長治療頸椎病的骨科名醫、斗六慈濟醫院院長簡瑞騰，被民眾發現遭冒用肖像權，化身網路藥膏的「代言人」，民眾機警感覺不對勁，經向簡瑞騰反映後，院方立即上網搜尋，才驚覺同個企業在多個平台冒用簡瑞騰照片及名義，以不實廣告企圖引誘消費者購買產品。

斗六慈濟醫院表示，冒名廣告大篇幅引用簡瑞騰相關學經歷，並謊稱簡研發藥膏，更誇大說詞強調「一招讓你腰椎、頸椎、膝關節痛全都好了」，手法精細的業者還將簡所出版的「刎頸之交」一書宣傳照，修圖為推薦藥膏，甚至連病友的故事也遭移花接木，竄改為使用藥膏的心得見證，聲稱「徹底告別手術西藥」，試圖以假亂真。

斗六慈濟醫院強調，簡瑞騰從未與任何公司行號或廠商合作宣傳，也未研發、販售藥膏，或食品、保養品、保健用品等，醫院已向衛生主管機關檢舉，呼籲民眾當心；也請業者勿以身試法，若持續冒用簡瑞騰名義招攬生意、販賣產品，醫院將依法追究相關法律責任。