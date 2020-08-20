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差點就上當！斗六慈濟院長簡瑞騰遭冒用肖像賣藥膏

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導

「差點就上當！」近日網路上出現一頁式網站，有民眾點進去發現一張斗大的斗六慈濟醫院院長簡瑞騰照片，底下更明目張膽販賣治療筋骨的藥膏，院方今天澄清為不實廣告，已向衛生主管機關提出檢舉，呼籲民眾勿受騙購買，避免傷財又傷身。

擅長治療頸椎病的骨科名醫、斗六慈濟醫院院長簡瑞騰，被民眾發現遭冒用肖像權，化身網路藥膏的「代言人」，民眾機警感覺不對勁，經向簡瑞騰反映後，院方立即上網搜尋，才驚覺同個企業在多個平台冒用簡瑞騰照片及名義，以不實廣告企圖引誘消費者購買產品。

斗六慈濟醫院表示，冒名廣告大篇幅引用簡瑞騰相關學經歷，並謊稱簡研發藥膏，更誇大說詞強調「一招讓你腰椎、頸椎、膝關節痛全都好了」，手法精細的業者還將簡所出版的「刎頸之交」一書宣傳照，修圖為推薦藥膏，甚至連病友的故事也遭移花接木，竄改為使用藥膏的心得見證，聲稱「徹底告別手術西藥」，試圖以假亂真。

斗六慈濟醫院強調，簡瑞騰從未與任何公司行號或廠商合作宣傳，也未研發、販售藥膏，或食品、保養品、保健用品等，醫院已向衛生主管機關檢舉，呼籲民眾當心；也請業者勿以身試法，若持續冒用簡瑞騰名義招攬生意、販賣產品，醫院將依法追究相關法律責任。

雲林縣衛生局表示，根據藥事法將會依法開罰，並提醒民眾對於相關代言廣告，皆需多加留意真實性，也可至醫院官網或致電確認，以免上當受騙。

斗六慈濟醫院院長簡瑞騰被不明業者冒用肖像權在網路販賣筋骨藥膏。圖／斗六慈濟醫院
斗六慈濟醫院院長簡瑞騰被不明業者冒用肖像權在網路販賣筋骨藥膏。圖／斗六慈濟醫院

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