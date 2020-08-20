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桃園北橫落石撞破汽車油箱 警方交管護行車和施工安全

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市復興區臺7線後山段因為落石，工務段連日清理施工，一輛汽車昨天深夜11點多疑夜間視線不良，下午行經42.5公里往榮華方向，過彎道時底盤撞上地面落石造油箱破裂、漏油，大溪警分局榮華派出所巡邏車經過見路面有10多公尺油汙，立即停車閃燈警示，協助排除路障，並通知相關單位清理路面油污和落石，直到今天凌晨確保油汙清理乾淨不影響汽機車行駛才撤崗。

大溪警分局表示，復興區臺7線路段因山區午後雷陣雨頻繁，多處發生零星落石，復興工務段連日清理落石，今天至下午5點前，在臺7線24、29.1、35.5、36.8公里路段清落石、刷坡，部分路段還進行路面刨除鋪設工程，採機動人工管制放行，每次攔車時間不超過30分鐘。警方各轄區的派出所都派員警協助管制及疏導交通。

大溪警分局呼籲近來山區雨量大造成零星落石，請民眾行經山區要特別注意落石情形，今天有施工管制請遵守管制人員指揮，以維行車安全。

警方在清理落石路段指揮交通，維護施工和行車安全。記者鄭國樑／翻攝
警方在清理落石路段指揮交通，維護施工和行車安全。記者鄭國樑／翻攝
汽車經過臺7線，地盤碰撞落石造成油箱破損。記者鄭國樑／翻攝
汽車經過臺7線，地盤碰撞落石造成油箱破損。記者鄭國樑／翻攝

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