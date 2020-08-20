影／人工造浪池傳多起性騷後 麗寶成立水中糾察隊防護

暑假到麗寶馬拉灣人工造浪池戲水人潮多，最近傳出多起造浪池內女子被性騷擾情形後，業者今天組成水中糾察隊，由救生員、保全和便衣糾糾察員共200人組織，在人工造浪池內輪班密集巡邏，水中巡邏人員配戴隨身攝影機，池邊也設4具監視器，陸地和水中隨時同步有8具鏡頭監控，防止池中再有鹹豬手，大甲警分局也首次進入園區設巡邏箱，提高見警率。

台中警方表示，最近臉書有多名女子抱怨，到馬拉灣造浪池戲水，被不明男子從後方扯肩帶或摸下體，目前已有一名女子報案指認，警方將一名涉案高中男學生依性騷擾防治法函送法辦。

麗寶樂園長王永豪表示，暑假到麗寶樂園人潮多，馬拉灣平均平日約7000人次，假日上萬人次，為了確保遊客戲水安全，今天成立水中糾察隊，200人每天在水中和陸地巡察，確保遊客戲水安全，遏止犯罪和不當行為。

大甲警分局表示，如果遊客遇到性騷擾，請當場嚇止，向樂園工作人員反應並報案，警方會依性騒擾防治法偵辦，警方原本在樂園入口處有設巡邏箱，今天也在馬拉灣內園區內首度設二個巡邏箱，加強巡邏和提高見警率。