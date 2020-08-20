轉彎恍神？少年無照開租賃車載友 自撞騎樓柱2人傷

台中市吳姓少年今天上午8時許，無照駕駛開租賃車載潘姓友人，行經北區梅川西路、太原路時，吳右轉失控，撞上太原路民宅的騎樓柱子，吳與車內潘姓少年受輕傷，自行就醫，警方查出涉案車輛是租賃車，吳與潘都無駕照，如何借車？警方將事後追查，經查，車內查無可疑物品，吳沒有酒精濃度，全案將依違反道交條例告發。

據查，吳姓少年（16歲）今天開著租賃車載潘姓少年（16歲）開車行經北區梅川西路時，欲右轉太原路往山西路方向行駛，吳轉彎時因不明原因失控，自撞位於太原路民宅的騎樓柱子，還波及一輛機車，幸好僅車內吳、潘二人受輕傷。

警方獲報到場，吳沒有酒精濃度，吳辯稱是轉彎時打滑，轎車才會失控肇事，吳辯稱租賃車是向朋友借來開的。

警方將依違反道交條例告發吳，並通知被撞的機車車主、租賃車的車主，以利後續賠償及案情釐清，全案也將調閱附近監視器，查證吳的說法是否屬實。