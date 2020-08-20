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曾文溪出海口有未爆彈？警方：軍方研判水中聲納浮標
台南市王姓漁民前天在曾文溪出海口作業捕漁，撈出一個長約125公分，寬19公分長筒狀物，他誤以為是未爆彈，連忙警報警處理，警方並通報軍方防爆小組到場處理，警方今天說，軍方研判這是水中聲納浮標，提供海洋觀測數據，但常被誤認為是軍方未爆彈。
王姓漁民18日下午1點多，在曾文溪出海口撈起水中聲納浮標，當下以為是炸彈，市警四分局安平派出所獲報，在建平路建平三街口空地，並拉起封鎖線戒護。
警方看了浮標的外型也嚇了一跳，通知國軍高雄第三支隊防爆組，約3小時後抵達安平，彈防爆小組人員，卻發現這顆「未爆彈」怪怪的。軍方人員判斷，這應該是水中聲納浮標，並不是軍方未爆彈。
據了解，這項水中聲納浮標，用來即時監測海洋觀測數據，大部分浮標在1000公尺深度漂移，每隔10天下潛到2000公尺深度，並上浮至海面，有許多浮標被打撈上岸都被誤以為是未爆彈，軍方人員為了保險起見，已將這顆浮標帶回檢查，化解一場虛驚。
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