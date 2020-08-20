影／少年遭毆打 警上門調查遭暴怒男咬傷 噴辣椒水制伏

新北市板橋警分局鐘姓及吳姓員警昨晚登門查訪一起李姓少年遭毆打案件，少年父親疑似夫妻感情問題，心情不佳，見員警上門竟暴怒將氣出在員警身上，不僅飆罵三字經還動手推打，員警使用辣椒水以強制力壓制，警詢後今天依妨害公務罪嫌送辦。

據了解，昨晚10時30許，12歲李姓少年板橋區大仁街巧遇親戚17歲李姓男子和其同伴張姓男子（17歲），三人一路上有說有笑，但疑似少年舉手投足動作過大，言語上疑似也激怒對方，17歲李男與張男涉嫌徒手毆打12歲李姓少年，但並無明顯傷勢。

李姓少年被打後返家告知家長並向警方報案，轄區板橋派出所鐘姓及吳姓員警得知動手打人的是被害少年親戚，昨晚11時許前往板橋區正義街17歲李姓少年住處登門查訪，要了解事發經過，不料，從事冷氣修配業的李姓少年父親（44歲）因感情問題與前妻鬧的不愉快，心情鬱悶，竟把怒氣發洩在員警身上。

由於李男家中黑漆漆一片，員警使用手電筒照明，李男見狀衝上前用三字經問候員警，還質問員警為何上門，並與員警發生扭打，衝突過程中造成鐘員眼鏡毀損、右手指遭咬傷，吳員右腳踝扭傷，送醫治療後並無大礙，板橋警分局長劉炯炫得知後，也立刻前往派出所慰問。