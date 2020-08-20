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七旬婦洗澡滑落浴缸雙手無力起身 泡熱水3小時嚴重燙傷

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣埔里鎮一名7旬婦人日前獨自在家要洗澡，試水溫時不慎滑落浴缸，因雙手無力撐離，就一直泡在熱水中，親人返家發現時已嚴重燙傷，緊急送醫雖保住一命，但後續照護及植皮復健，復原路漫長，埔基醫院則提醒老幼洗澡應有人照料。

據瞭解，該名72歲婦人上周一晚上6時許要洗澡，想洗熱一點在浴缸放熱水，坐著試水溫時不慎滑落，因獨自在家，雙手又無力撐離浴缸，受困在熱水池中約3小時，直到親人返家才被發現，緊急將其送往埔里基督教醫院急診。

埔里基督教醫院指出，傷者送到院時，其背部、臀部、四肢等部位皮膚明顯發紅，甚至有脫皮的狀況，進一步檢傷確認，全身有36%深二度至三度燙傷，且因是高齡長者，評估致命風險達5成，所幸在黃金治療期內及時處置，暫時保住性命。

埔基醫院整型外科主任陳恒常說，大面積燒燙傷患者有24小時黃金治療期，前8小時是關鍵，而燒燙傷後會導致體液大幅流失，嚴重恐會器官衰竭致死，因此當下就先幫到院傷者大量補充水分，並透過鎮靜與麻醉為其清創，避免傷口感染。

經急救且確認生命徵象後，評估患者傷況須依賴植皮復健，但其全身能取皮部位剩不到10%，最後建議以微植皮擴皮墊治療，摘取病人自體少量皮膚，切割成獨立小皮塊，再使用擴皮墊把皮膚擴大進行移植，用最小面積做到最大效果。

陳提到，微植皮擴皮術能協助大面積燒燙傷患者減少手術次數，有利術後恢復，也可以縮短病人的復健期，並減少醫療資源的耗用，但後續的每日換藥照護、復健按摩等，復原期恐達1至3年，過程艱辛且漫長，需要親友的支持陪伴。

埔基醫院則提醒，家中有嬰幼兒或長輩，對其生活起居應多加留意，洗澡時也應有人照料，若有狀況才能及時發現，而浴缸放水先冷後熱，視線勿離開嬰幼兒，長輩的話可準備專用沐浴椅，讓他們坐著沐浴減少滑倒或燙傷等意外發生。

南投縣埔里基督教醫院整型外科主任陳恒常說明婦人傷勢及治療處置。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里基督教醫院整型外科主任陳恒常說明婦人傷勢及治療處置。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮7旬婦人因燒燙傷送醫，其背部、臀部、四肢等部位皮膚發紅，甚至脫皮。記者賴香珊／翻攝
南投縣埔里鎮7旬婦人因燒燙傷送醫，其背部、臀部、四肢等部位皮膚發紅，甚至脫皮。記者賴香珊／翻攝

復健 患者 埔里

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