七旬婦洗澡滑落浴缸雙手無力起身 泡熱水3小時嚴重燙傷

南投縣埔里鎮一名7旬婦人日前獨自在家要洗澡，試水溫時不慎滑落浴缸，因雙手無力撐離，就一直泡在熱水中，親人返家發現時已嚴重燙傷，緊急送醫雖保住一命，但後續照護及植皮復健，復原路漫長，埔基醫院則提醒老幼洗澡應有人照料。

據瞭解，該名72歲婦人上周一晚上6時許要洗澡，想洗熱一點在浴缸放熱水，坐著試水溫時不慎滑落，因獨自在家，雙手又無力撐離浴缸，受困在熱水池中約3小時，直到親人返家才被發現，緊急將其送往埔里基督教醫院急診。

埔里基督教醫院指出，傷者送到院時，其背部、臀部、四肢等部位皮膚明顯發紅，甚至有脫皮的狀況，進一步檢傷確認，全身有36%深二度至三度燙傷，且因是高齡長者，評估致命風險達5成，所幸在黃金治療期內及時處置，暫時保住性命。

埔基醫院整型外科主任陳恒常說，大面積燒燙傷患者有24小時黃金治療期，前8小時是關鍵，而燒燙傷後會導致體液大幅流失，嚴重恐會器官衰竭致死，因此當下就先幫到院傷者大量補充水分，並透過鎮靜與麻醉為其清創，避免傷口感染。

經急救且確認生命徵象後，評估患者傷況須依賴植皮復健，但其全身能取皮部位剩不到10%，最後建議以微植皮擴皮墊治療，摘取病人自體少量皮膚，切割成獨立小皮塊，再使用擴皮墊把皮膚擴大進行移植，用最小面積做到最大效果。

陳提到，微植皮擴皮術能協助大面積燒燙傷患者減少手術次數，有利術後恢復，也可以縮短病人的復健期，並減少醫療資源的耗用，但後續的每日換藥照護、復健按摩等，復原期恐達1至3年，過程艱辛且漫長，需要親友的支持陪伴。