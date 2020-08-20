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影／歹徒佯裝友借錢大媽不疑 先匯30萬再匯20萬警急阻
台中市第二警分局文正所在17日下午獲報，楊姓婦人已匯款20萬元到一友人帳戶，又欲匯款30萬到另個帳戶，行員察覺有異通報，警方到場後，發現楊婦是中了歹徒「猜猜我是誰」的老梗，歹徒假裝楊婦認識多年的好友，進而借款，楊婦已被騙走30萬，幸好警方及時阻止，保住楊婦20萬元，楊婦得知老本遭詐，心疼不已，一度哽咽。
第二警分局文正所巡佐童國棟、警員葉旻傑17日下午2時許，接獲轄內位於五權路上一家銀行的林姓行員報案，在替楊姓婦人辦理手續時，按照警方平常宣導的「阻詐SOP」詢問，楊婦表示認識要匯款的對象，但提到自己早上才匯過一筆款項，現在又要再匯新台幣20萬元到另一個帳戶時，驚覺和警方宣導的案例相似，故請警方到場了解。
經查，已6旬的楊姓婦人在16日接到一通電話，對方說「你知道我是誰嗎?」當下聽完後覺得很像自己已認識7、8老友的聲音，對方表示已經換了電話，要重新加LINE，不久對方就提及「有好康相報」，現正在簽約準備投資，需要向她借錢，因友人家中經濟富裕，便不疑有他，早上才匯了錢，下午竟然再度接到電話表示仍需再借用資金，因此再次來到銀行準備匯款。
警員一聽便知道又是詐騙老梗，但仍慎重的請楊婦再次確認對方身分，楊婦的回答開始產生不確定性了，所以警員很肯定的告知，這就是詐騙。
第二警分局表示，阻詐的過程中最困難的是如何將當下一股腦深信對方的民眾帶離現場，並戳破他所堅信一切，同時也需顧及民眾的心情，才能成功阻詐。並藉此呼籲民眾，詐騙電話的聲音與情境，常讓人不自覺陷入詐騙迷團，要小心判斷與查證，可撥打165反詐騙專線查證或向警方報案，才能防止被詐騙。
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