影／歹徒佯裝友借錢大媽不疑 先匯30萬再匯20萬警急阻

台中市第二警分局文正所在17日下午獲報，楊姓婦人已匯款20萬元到一友人帳戶，又欲匯款30萬到另個帳戶，行員察覺有異通報，警方到場後，發現楊婦是中了歹徒「猜猜我是誰」的老梗，歹徒假裝楊婦認識多年的好友，進而借款，楊婦已被騙走30萬，幸好警方及時阻止，保住楊婦20萬元，楊婦得知老本遭詐，心疼不已，一度哽咽。

第二警分局文正所巡佐童國棟、警員葉旻傑17日下午2時許，接獲轄內位於五權路上一家銀行的林姓行員報案，在替楊姓婦人辦理手續時，按照警方平常宣導的「阻詐SOP」詢問，楊婦表示認識要匯款的對象，但提到自己早上才匯過一筆款項，現在又要再匯新台幣20萬元到另一個帳戶時，驚覺和警方宣導的案例相似，故請警方到場了解。

經查，已6旬的楊姓婦人在16日接到一通電話，對方說「你知道我是誰嗎?」當下聽完後覺得很像自己已認識7、8老友的聲音，對方表示已經換了電話，要重新加LINE，不久對方就提及「有好康相報」，現正在簽約準備投資，需要向她借錢，因友人家中經濟富裕，便不疑有他，早上才匯了錢，下午竟然再度接到電話表示仍需再借用資金，因此再次來到銀行準備匯款。

警員一聽便知道又是詐騙老梗，但仍慎重的請楊婦再次確認對方身分，楊婦的回答開始產生不確定性了，所以警員很肯定的告知，這就是詐騙。