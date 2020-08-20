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鬼月禁忌多開鬼門 女童落水獲救成熱議民俗話題
農曆7月到來，昨天開鬼門，關於鬼月禁忌，有些人認為「寧可信其有，不可信其無」，也有人不信禁忌傳說。昨天下午嘉義縣山區竹崎鄉發生1名9歲女童掉落3公尺深溪流獲救，成為鬼月話題；消防局呼籲民眾注意戶外活動，尤其戲水安全，尤其正值暑假，家長注意小朋友戶外活動安全。
消防局說，昨天下午4點50分接獲民眾報案，竹崎鄉桃源村桃源國小附近溫水溪，有名9歲女童掉落溪流，立即調派消防救謢人員趕往搶救，溪流湍急，救護人員拿扶梯放下，爬下溪流，背女童送上救護車包紮，送嘉基，家人獲報到場，擔心女童安危，檢傷女童左側顏面撕裂傷、左手臂疑似骨折，無生命危險。
每到農曆7月，只要發生溺水，新聞報導常被冠上「抓交替」聳動標題，強化鬼月盡量不玩水禁忌，鬼月民俗禁忌，有網友在網路討論「鬼月會刻意減少出遊嗎？」引起兩派網友論戰，不過即使是沒那麼多忌諱的人，也一致認為「水邊不要去」。
有一派網友表示「照常出遊」，「雖然我常常在水邊，鬼故事也聽很多，但是我還是會出遊，我是相信心存善念啦」；有一派網友認為出遊還是可以，但「水邊」真的去不得，「不會去海邊游泳與經過墳地」、「不往水的地方去，其他沒差」。
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