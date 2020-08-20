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屏科大朱姓研究生入山失聯一周 救難人員不放棄
屏東科技大學研究所朱姓應屆畢業生到高雄桃源山區採集標本，13日晚間失聯至今已一周，可惜仍未搜尋到身影。今天續有17名國軍兵力加入搜救陣容，盼能傳出佳音。
屏科大植物醫學研究所朱姓應屆畢業生，是於13日與學弟結伴前往桃源石山林道分頭採集植物標本，約定當晚8時在「中海拔特有生物中心」會合但卻失聯。他的學弟隔天向六龜警分局森濤派出所報案搜尋，至今仍無所獲。
高雄市消防局第六大隊長郭沐龍表示，目前搜救行動持續推進，今天的範圍會著重在特有生物研究中心到溪南山貨櫃屋這段的山溝，由國軍有17名兵力加上消防局四組人員全力搜救，希望能儘快找到朱男。
救難人員在森濤派出所設置前進指揮所，一連多日入山找人，也申請直升機支援，期盼能有佳音傳出。
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