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下午才救1男晩間劍龍稜又有人迷路 消防員疲於奔命
新北市瑞芳區劍龍稜五五峰今天下午才傳出一名男子體力不支，虚脱無力走下山，消防人員協助下山。傍晚又傳一名男子在劍龍稜迷路，晚間7時43分將該登山客引領至登山口索道橋墩遺址，不需送醫。
消防局下午5點多獲報，位劍龍稜往九份方向，近煙囪處，曾姓男子(26歲)表示登山迷路，位劍龍稜往九份方向，近煙囪，食、衣還充足，但水源短缺。他中午於南雅南新宮站登山口出發，路途中叉路走錯迷路，消防人員於今晚7時14分接觸登山客，43分將登山客引領至登山口索道橋墩遺址，不需送醫。
新北市政府消防局第六救災救護大隊呼籲，提醒每一位登山者，都該認真的做好自己身體、心理、體能、裝備、資訊、糧食、安全、環保的準備，才能進入山區活動。評估自己的身體狀況，再選擇適合的山域類型。
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