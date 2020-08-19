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楊梅男子不明原因遭壓車底 似缺氧致死

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導

桃園市楊梅區中山路附近今天下午3點多，一名31歲葉姓男子於自家門外遭汽車壓住，被路過鄰居發現，疑似缺氧，送醫後仍宣告不治。警方現場勘查，無監視器及打鬥痕跡，也沒有發現男子留有遺書，葉男為何遭車壓底還有待釐清，已請桃園地檢署相驗。

消防隊表示，楊梅區中山路附近，1名男遭壓在車下，被鄰居發現。今下午2點54分接獲報案後，救護人員趕往現場，發現男性面部朝下、肩膀以上身軀遭停在自家門前的汽車壓住。

因空間狹小，經現場民眾、鄰居及警察協力於3點5分把車輛抬起後，將男子從車底拉出脫困，但男子現場OHCA(到院前心跳停止)，無明顯外傷，僅遭車體壓住的肩頸挫傷，及疑似缺氧，救護人員立即實施CPR等救護處置無效，送往楊梅天成醫院後宣告不治。

楊梅警分局表示，經鑑識小組到場採證完畢，勘查現場無監視器及打鬥痕跡，也沒有發現死者葉男留有遺書。葉男除頭部外，身體無其他明顯外傷，家屬目前對於死亡無意見，葉男為何遭車壓底還有待釐清。全案製作發現人、家屬筆錄後，已報請桃園地檢署相驗。

桃園市楊梅區中山路附近今天下午3點多，一名31歲葉姓男子於自家門外遭汽車壓住，疑似缺氧，送醫後仍宣告不治。記者高宇震／翻攝
桃園市楊梅區中山路附近今天下午3點多，一名31歲葉姓男子於自家門外遭汽車壓住，疑似缺氧，送醫後仍宣告不治。記者高宇震／翻攝

警察 男性 CPR

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