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研究生獨攀溪南山採標本失聯 警消搜索6天未果

中央社 / 高雄19日電

屏東科技大學植物醫學系朱姓研究生13日獨自前往溪南山採集標本失蹤，迄今失聯6天。高雄市消防局今天持續搜索，但截至傍晚6時仍搜索未果，家屬也前往山區就近等候搜索消息。

消防局指出，朱男13日獨自前往海拔2650公尺的桃源區溪南山採集植物、昆蟲做標本，並與學弟相約當晚8時在生物研究中心會合，但學弟卻遲遲等不到朱男，隔天向六龜警方報案。

警方接獲通報後，會同消防局第六大隊展開搜救，連日動員數十人上山找人，空勤總隊也出動兩架直升機協助搜索，但由於近日午後起霧且大雨不斷，增加搜山困難。

消防局第六大隊表示，今天從清晨6時開始，派出搜救犬在桃源區石山林道一帶地毯式尋人，但截至傍晚6時仍未尋獲朱姓研究生。家屬目前也已經抵達山區，就近等候搜索結果。

屏東科技大學朱姓研究生日前赴高雄市桃源區山區採集植物、昆蟲標本卻失聯，至今已6天。高雄市消防局第六大隊19日持續協尋，但截至傍晚6時仍未發現失聯人員。中央社（高雄市消防局提供）
屏東科技大學朱姓研究生日前赴高雄市桃源區山區採集植物、昆蟲標本卻失聯，至今已6天。高雄市消防局第六大隊19日持續協尋，但截至傍晚6時仍未發現失聯人員。中央社（高雄市消防局提供）

直升機 搜救犬 屏東

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