影／劍龍稜五五峰走7小時虛脫無力 消防人員救男下山

新北市消防局今天下午接獲報案，張姓男子等3人上午自瑞芳南子吝步道出發 ，經過鋸齒陵，張男在劍龍稜五五峰往茶壺山方向，已走7小時，身體虛脫無力，無法走下山。消防人員趕至，引導3人下山，在下午近5時下至登山口，不需送醫。

消防局接獲報案地點在新北市瑞芳區劍龍稜五五峰，張男（19歲）身體虛脫無力，無法走下山。他們一行3人是早上6點自南子吝步道出發 ，經過鋸齒陵，張男在五五峰、往茶壺山方向，已走7小時。消防人員接觸患者後，給予適當飲用水及冰鎮包降溫後，引導一行三人下山。

消防局說，下午4時38分下至登山口，一行人不需送醫。消防局出動6車、18人，1中隊、瑞芳，九份，秀峰3分隊協助。