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影／劍龍稜五五峰走7小時虛脫無力 消防人員救男下山
新北市消防局今天下午接獲報案，張姓男子等3人上午自瑞芳南子吝步道出發 ，經過鋸齒陵，張男在劍龍稜五五峰往茶壺山方向，已走7小時，身體虛脫無力，無法走下山。消防人員趕至，引導3人下山，在下午近5時下至登山口，不需送醫。
消防局接獲報案地點在新北市瑞芳區劍龍稜五五峰，張男（19歲）身體虛脫無力，無法走下山。他們一行3人是早上6點自南子吝步道出發 ，經過鋸齒陵，張男在五五峰、往茶壺山方向，已走7小時。消防人員接觸患者後，給予適當飲用水及冰鎮包降溫後，引導一行三人下山。
消防局說，下午4時38分下至登山口，一行人不需送醫。消防局出動6車、18人，1中隊、瑞芳，九份，秀峰3分隊協助。
新北市政府消防局第六救災救護大隊提醒登山者，應認真做好自己身體、心理、體能、裝備、資訊、糧食、安全、環保的準備，才能進入山區活動。評估自己的身體狀況，再選擇適合的山域類型，減少意外的發生。
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