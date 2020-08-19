林口保齡球館大火煙超大 火勢控制殘火處理中

新北市林口區粉寮路一段上的一間保齡球館今天下午3時許傳出火警，消防人員獲報趕往，發現員工與現場民眾共13人已全數撤離火場，經過約1小時的灌救後將火勢侷限在三樓，約6時許撲滅火勢，剩殘火處理中。

由於保齡球館為三層樓鐵皮建築，面積約為1000平方公尺，網友表示冒出的濃煙在台北大直橋都看得到。

另有網友指出，由於消防車輛停放，警方將保齡球館前方的路段封閉，附近交通也因此出現壅塞情形，請用路民眾盡量繞道，警方也在附近進行交通管制中。

當時在內的保齡球館詹姓經理表示，當時未有聽聞怪異聲響，只是突然消防警鈴大作，接著就看到有濃煙竄出，於是他便與工作人員開始依照平日訓練，先將客人疏散後再離開。

吳姓老闆則說，因為保齡球館已開20幾年，這次失火點又是在2樓球道後方的機器區，他懷疑可能是電線老舊走火造成火警，但詳細情況仍有待消防人員釐清。