花蓮火災件數增加近3成 這因素肇禍最多

花蓮地區近期火災案件頻傳，火警地點包括住家、倉庫及工廠，1至8月累計件數較去年同期增加近3成，消防局指出，起火原因以電氣因素為主，也呼籲民眾加裝火災警報器，維護生命財產安全。中央社（花蓮縣消防局提供）

花蓮近日火災案件頻傳，起火地點包括住家、倉庫及工廠，累計件數較去年同期增加近3成，造成1死、19傷，消防人員指出，起火原因以電氣因素為主，呼籲住家裝設火災警報器。

今天凌晨0時37分花蓮市區尚志路1間木造連棟鐵皮平房傳出火警，花蓮縣消防局出動近50名人力前往救災，燃燒面積約60坪，無人傷亡，這已是8月第7件火災案件。

「最近花蓮火災真的很多」、「尤其深夜火災，真的比平常多」，民眾熱切討論著可能的起火原因。花蓮縣消防局統計，今年度1月至8月累積217件火災案件，相較去年同期增加50件，成長近3成，造成1死、19傷，財損約新台幣1800萬元，建築物火災中以私人住宅52件占比最高，其次是商業建築17件及3件集合住宅等。

花蓮縣消防局火災調查科長吳泰濬告訴中央社記者，上半年火災比例明顯增加，起火原因以電氣因素占比最高，其次是炊事不慎導致。

吳泰濬指出，臥室及倉庫火災原因，多為電氣因素，包括電器老舊、延長線插太多插頭導致超出電線負載量或是電線不當擠壓，造成短路等，都是可能原因，其中除濕機、電風扇長時間使用，都是可能的起火點。

花蓮縣消防局呼籲，今年火災事發地點以私人住宅比例最高，其次才是商業建築、集合住宅，上半年住宅火警中，有3件因火災警報器即時觸發，住戶成功初期滅火及逃生，有效降低人財損失，顯示落實住宅火警自動警報設備安裝能保障居家安全。

花蓮縣消防局指出，但因私人住宅沒有強制規定裝設，近年來除了加強宣導民眾自費裝設警報設備，消防局也優先補助低收入戶、獨居老人及身心障礙者等弱勢民眾免費安裝，累積超過2.3萬多戶，呼籲民眾花小錢，換取安全居家環境。