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板橋工地連續壁破洞掏空路基 殃及社區垃圾儲藏室倒塌

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導

位在新北市板橋漢生西路195巷的建築工地，今日因施工造成連續壁破洞導致路面坍塌，一旁的垃圾儲藏室也因此倒塌，因位處巷弄內，並無造成人員受傷、未影響交通壅塞，新北市工務局表示，建商已進行灌漿作業，穩住地基避免繼續流失。

板橋區公所、海山派出所、消防局及工務局等單位接獲通報後，均派員到場處理。警方表示，接獲報案後，立即派員到現場協助協通疏導，目前文德路車流順暢，並未造成交通壅塞，現場無人受傷，並配合消防局分別管制文德路及漢生西路195巷，疏導分流，該工地位處在板橋漢生西路195巷內建地，塌陷路段為無尾巷，不影響車流通行。

工務局表示，建商在進行連續壁施工時有破洞，才造成道路掏空，一旁的垃圾儲藏室也因此倒塌，目前施工單位在工地基地外道路進行灌漿及施做止水樁，並請消防局配合拉水線於基地內灌水以維持壓力平衡。另外，經台電派人至現場了解後，現場尚無異狀。

工務局表示，此處工地面積較小，並未像日前永和道路坍塌案造成一排房子的路基被掏空，建商施工時，連續壁之間不能有縫隙，如有就會造成泥沙從中流出去，就會導致路基被掏空。

位在新北市板橋漢生西路195巷的建築工地，今日因施工造成連續壁破洞導致路面坍塌，一旁的垃圾儲藏室也因此倒塌。圖／新北市工務局提供
位在新北市板橋漢生西路195巷的建築工地，今日因施工造成連續壁破洞導致路面坍塌，一旁的垃圾儲藏室也因此倒塌。圖／新北市工務局提供
位在新北市板橋漢生西路195巷的建築工地，今日因施工造成連續壁破洞導致路面坍塌。記者王長鼎／攝影
位在新北市板橋漢生西路195巷的建築工地，今日因施工造成連續壁破洞導致路面坍塌。記者王長鼎／攝影
警方在施工現場拉起封鎖線。記者王長鼎／翻攝
警方在施工現場拉起封鎖線。記者王長鼎／翻攝
新北市工務局表示，建商已進行灌漿作業，穩住地基避免繼續流失。圖／新北市工務局提供
新北市工務局表示，建商已進行灌漿作業，穩住地基避免繼續流失。圖／新北市工務局提供

掏空 工時

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