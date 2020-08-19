男子酒醉急診室施暴醫護人員 麻豆新樓醫院應變演習

麻豆新樓醫院今天1名男子因酒醉鬥毆外傷後由救護車送至急診求治，醫師問診時對醫師咆哮不願配合，開始摔東西，護理師協助換藥時開始揮動雙手起身打人，護理人員立即啟動院內急診暴力事件通報，警衛立即至現場，社工及公關人員也隨即到場，並通知轄區派出所前來處理，將施暴民眾進行制伏。

醫療暴力案件頻傳，麻豆新樓醫院安衛室今天辦理醫療暴力應變機制演練，邀請麻豆警分局埤頭派出所所長黃貞融、員警及消防隊員協助指導，黃貞融所長表示，醫院遇到暴力案件，應立即提報，警方會在第一時間至現場保障第一線醫護人員的人身安全。

急診科主任林森山表示，急診室是容易發生醫療暴力的地方，呼籲民眾就醫時，應尊重現場醫護人員，不容許任何理由於醫院滋事，甚至對醫護人員言語恐嚇、威脅或暴力相向。

麻豆新樓醫院副院長唐秋敏也呼籲社會各界一起支持，對醫院暴力零容忍，共同為就醫安全把關，讓醫療人員都能安心從事醫療業務，並與急診科林森山主任一起拍攝醫療暴力零容忍海報，將會在院內宣導張貼，請大家一起共同呼籲，保障全民安定有序之健康醫療權利。

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