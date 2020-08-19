影／2中年大叔行竊都更屋 躲廁所、地下室仍遭逮

周姓男子、蔡姓男子從事資源回收，兩人看準台北市中山區一處舊宅近日無人住，涉嫌闖入行竊，豈料途中八十歲屋主剛好返家，發現遭小偷報案，警方趕抵，周、蔡見無處可逃，分別躲在廁所及地下室，最後仍遭逮捕，被依住宅竊盜罪嫌送辦。

警方調查，周男（43歲）、蔡男（50歲）平時撿資源回收維生，兩人近日發現，林森北路383巷一處民宅都沒人住，便心起歹念，本月15日下午前往該處破壞門窗，闖入搜刮財物。

兩人偷走水龍頭、紀念幣、鎖匙圈、毛巾架、砂輪機、電鑽等贓物，打算變賣，還未離開現場前，謝姓屋主剛好返回「舊家」探視，發現財務明顯遭竊報案。

周、蔡兩人先分別躲在廁所、地下室，警方趕抵清查財損，見廁所門打不開，破門看見周蹲在角落，隨後蔡也遭逮。