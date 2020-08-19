駕駛忘拉手煞車 金門貨車「倒退嚕」撞毀圍牆險傷路人

真的是生死一瞬間！1位曾姓小貨車駕駛在今天中午將車停在中興路北鎮廟斜對面上，到街上買午餐，但因忘記拉手煞車，整輛車忽然向後滑動，猛力撞擊北鎮廟的圍牆，將圍籬整個撞壞，轟聲巨響，嚇壞附近民眾，有位民眾剛巧路過，險些被撞到，讓民眾直呼，好神喔，好在神明有保佑！

金門縣警局金城分局副分局長楊智銘表示，今天中午11時30分左右，一位曾姓小貨車駕駛將車停在中興路的紅線上，打算要買午餐，但因為未拉起手煞車，造成小貨車向後滑行，直接撞擊北鎮廟之外牆圍籬，這起交通事故除造成圍牆損壞外，車輛的尾部也有擦損，所幸未造成人員傷亡。

從民眾提供的監視器畫面上，清楚的看到，小貨車在向後滑行時，駕駛與友人都有發現，連忙要阻止，駕駛甚至還試圖要跳上駕駛座上，但因為滑行的速度太快，來不及阻止；此外，在關鍵的15秒內，剛巧有位身穿紅色衣服的男子走過圍牆，好在紅衣男子「眼明身手快」，即時閃避，才未被撞上。

警方表示，曾姓司機未拉起手煞車及違規停放紅線上的情形，將會依法進行舉發開單。