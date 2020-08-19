林口保齡球館傳火警 員工機警疏散民眾消防搶救中
新北市林口區粉寮路上一間保齡球館今天下午3時許傳出火警，消防人員獲報抵達現場後，發現現場員工已將當時在內的13人疏散，但因現場仍在悶燒，且一樓火勢仍在擴大，消防人員正持續搶救中。
當時在場的保齡球館詹姓經理表示，當時未有聽聞怪異聲響，只是突然消防警鈴大作，接著就看到有濃煙竄出，於是他便與工作人員開始依照平日訓練，先將客人疏散後再離開。
聽聞保齡球館失火，自其他地方趕來的保齡球館吳姓老闆則說，因為保齡球館已開20幾年，這次失火點又是在2樓球道後方的機器區，他懷疑可能是電線老舊走火造成火警，但詳細情況仍有待消防人員釐清。
吳姓老闆說，他們是合法有執照的娛樂場所，平日也會對員工進行火警訓練，消防安檢也有合格。
此次火警一共疏散13人，其中包括9名民眾與4民員工，警、消目前一共出動110人與各式救災車輛38輛，目前仍有約20名消防人員入內搶救火警中。
消防人員指出，由於起火點在二樓不易搶救，且一樓火勢有延燒之虞，目前正全力搶救中。
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